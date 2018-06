Die Bundesanwaltschaft hat vier mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS festnehmen lassen.

Die vier Iraker im Alter zwischen 26 und 29 Jahren seien in Nordrhein-Westfalen und in Bayern in Gewahrsam genommen worden, teilte die Justizbehörde in Karlsruhe mit. Die Beschuldigten befänden sich in Untersuchungshaft.

