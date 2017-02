Bundesanwaltschaft Mutmaßlicher Syrien-Kämpfer in U-Haft genommen

Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karslruhe, Sitz des Generalbundesanwalts. (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Ein in Chemnitz festgenommener Syrien-Kämpfer befindet sich in Untersuchungshaft.

Das teilte die Bundesanwaltschaft am Nachmittag in Karlsruhe mit. Der 24-jährige Syrer solle sich 2014 einer Al-Kaida-nahen Miliz angeschlossen haben. Ihm werde unter anderem vorgeworfen, an mehreren Kampfeinsätzen und Entführungen beteiligt gewesen zu sein. Der Mann hatte sich selbst der Polizei gestellt und war vor zwei Tagen in Gewahrsam genommen worden.