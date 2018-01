Die Bundesanwaltschaft ist gegen mutmaßliche iranische Agenten vorgegangen.

In mehreren Bundesländern wurden Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Es gehe um zehn Verdächtige, die im Auftrag des Iran Institutionen und Personen in Deutschland ausgespäht haben sollen. Bei den Razzien habe es keine Festnahmen gegeben.



Nach Informationen des Magazins "Focus" gab es Durchsuchungen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin.

