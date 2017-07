Die Bundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche Islamisten angeklagt, unter ihnen den Salafisten-Prediger Abu Walaa.

Der 33-jährige Iraker gilt als zentraler Repräsentant des sogenannten Islamischen Staates in Deutschland. Er soll zusammen mit den übrigen Beschuldigten mehrere Personen von Deutschland aus nach Syrien geschleust haben, wo diese als Kämpfer für den IS ausgebildet wurden und teilweise Selbstmordattentate verübt haben sollen. Die Männer waren vergangenen November festgenommen worden und befinden sich seither in Untersuchungshaft.