Der frühere iranische Justizchef Ayatollah Shahroudi ist aus Deutschland ausgereist, nachdem die Bundesanwaltschaft Vorermittlungen gegen ihn eingeleitet hat.

Dabei gehe es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, teilte die Behörde mit. Sie sammele Material, um den Sachverhalt rechtlich zu prüfen. In mehreren Strafanzeigen unter anderem des Grünen-Politikers Beck wird Shahroudi vorgeworfen, Todesurteile gegen Kinder bestätigt zu haben. Beck warf auf Twitter außerdem die Frage auf, wer von dem Aufenthalt des Richters in Deutschland und der Erteilung des Visums wusste. Shahroudi war von 1999 bis 2009 auch Justizchef des Irans.



Der ehemalige Richter war bis heute in Hannover und ließ sich in einer Privatklinik behandeln. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung war er dort seit dem 21. Dezember vergangenen Jahres wegen eines Hirntumors. Er ist inzwischen nach Teheran ausgereist. Mehrere Dutzend Menschen hatten dagegen am Flughafen demonstriert. Aufgrund von Vorermittlungen kann niemand an einer Ausreise gehindert werden. Die bisher vorliegenden Erkenntnisse reichten nicht für die Erwirkung eines Haftbefehls aus, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Sie betonte, dem Gesetz nach sei die Todesstrafe an sich noch kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.



Shahroudi war von 1999 bis 2009 Justizchef des Irans. In dieser Funktion soll er nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zahlreiche Todesurteile abgesegnet habe. Darunter seien auch Urteile gegen Kinder gewesen, etwa 2004 gegen ein 16-jähriges Mädchen, das vergewaltigt und deshalb wegen "Ehebruchs" bestraft worden sei. Ein 13-jähriger Junge sei 2007 wegen eines homosexuellen Verhältnisses zum Tod verurteilt worden.



Der Grünen-Politiker Beck verlangte eine Untersuchung durch den Bundestag. Dieser müsse klären, wer seit wann von Shahroudis Aufenthalt gewusst habe und warum keiner der Eingeweihten eine Strafanzeige gegen diesen gestellt habe. Die Ausreise Scharudis sei "beschämend", erklärte Beck.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.