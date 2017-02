Bundesanwaltschaft Wohnungen von Ditib-Imamen durchsucht

Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (imago)

Polizei und Bundeskriminalamt haben die Wohnungen von vier islamischen Geistlichen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsucht.

Die Imame gehören dem Islamverband Ditib an und sollen im Auftrag der türkischen Regierung Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung ausspioniert haben. Die Bundesanwaltschaft teilte mit, es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten Informationen über Gülen-Anhänger gesammelt und sie an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben hätten. Die Türkei macht die Oppositions-Bewegung des Predigers Gülen für den gescheiterten Putsch im Juli vergangenen Jahres verantwortlich.



Ditib hatte zwar bestätigt, dass Imame des Verbands Informationen über Gülen-Anhänger gesammelt und die Türkei informiert hätten. Allerdings sei das ein Versehen gewesen. Die Anweisungen aus Ankara hätten sich nicht an Imame in Deutschland gerichtet. Die Bundesanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit ein.