Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der syrischen Miliz Al-Nusra-Front festnehmen lassen.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurden die

26 und 35 Jahre alten Syrer gestern im Raum Gießen und in Düsseldorf festgenommen. Zudem seien ihre Wohnungen durchsucht worden. Die beiden Beschuldigten werden verdächtigt, sich im Jahr 2013 der Terror-Miliz Al-Nusra-Front angeschlossen zu haben. Sie sollen an Kämpfen in Syrien teilgenommen haben.