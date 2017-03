Die Bundesanwaltschaft hat in Hessen und Nordrhein-Westfalen zwei mutmaßliche syrische Dschihadisten festnehmen lassen.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 26 und 35 Jahren. Sie sollen sich vor vier Jahren in Syrien der Al-Nusra-Front angeschlossen und für sie gekämpft haben. Dem 35-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, ein auf Basis der Scharia gefälltes Todesurteil vollstreckt zu haben und an der Tötung von 36 Mitarbeitern der syrischen Regierung beteiligt gewesen zu sein. Ihm werden deshalb auch Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Nach Informationen von "Spiegel Online" hat er in Deutschland Asyl beantragt. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof wird im Laufe des Tages entscheiden, ob die beiden Männer in Untersuchungshaft kommen.



Ein am Dienstag im Großraum Nürnberg-Fürth gefasster mutmaßlicher Terrorhelfer sitzt bereits in Untersuchungshaft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte, steht der 33-Jährige aus Bosnien-Herzegowina im Verdacht, eine Miliz namens "Soldaten Syriens" unterstützt zu haben.