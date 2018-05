Kirchliche Unternehmen dürfen nach einem Urteil Löhne unter Tarif zahlen.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass sich Mitarbeiter nicht in jedem Fall auf kirchliche Tarifverträge berufen können. Im konkreten Fall hatte eine Beschäftigte geklagt, die für einen Unternehmen des Diakonischen Werks in Niedersachen arbeitet. Dieses hatte mit ihr eine niedrigere Vergütung vereinbart, als in den Kirchentarifverträgen vorgesehen. Für das Bundesarbeitsgericht ist das rechtens.



(AZ: 6 AZR 308/17)

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.