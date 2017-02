Bundesarbeitsgericht Mehrere Urteile zu Internet und Spähsoftware erwartet

Verlaufsdaten zeigen, welche Internetseiten besucht wurden. (Deutschlandfunk)

Das Bundesarbeitsgericht erwartet mehr Streitfälle wegen der Nutzung des Internets in Unternehmen.

In diesem Jahr sei dazu mit mehreren Entscheidungen zu rechnen, sagte Gerichtspräsidentin Schmidt in Erfurt. Mit der Digitalisierung nähmen die Überwachungsmöglichkeiten zu. Ende April will das oberste Gericht urteilen, inwieweit ein Arbeitgeber Aufzeichnungen über die Internetnutzung eines Angestellten kontrollieren darf. Im Juli soll geklärt werden, ob der Arbeitgeber Programme einsetzen darf, die die Eingabe an der Tastatur protokollieren, also sogenannte Keylogger.