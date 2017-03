Die Bundesregierung sieht offenbar die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft.

Das geht aus einer vorläufigen Fassung des Armuts- und Reichtumsberichts hervor, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Zu große Unterschiede zwischen Arm und Reich könnten die Akzeptanz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung schmälern. Gerade weniger privilegierte Bürger empfänden ihre Anstrengungen vielfach als nicht ausreichend respektiert. Für die Menschen sei es sehr wichtig, dass sie und ihre Kinder den erreichten Status verbessern oder wenigstens erhalten können, heißt es in dem Dokument. - Der Bericht erscheint in diesem Jahr zum fünften Mal. Federführend wird er vom Bundesarbeitsministerium verfasst. Die aktuelle Fassung wurde nun in die Ressortabstimmung gegeben.