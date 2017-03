Gammelfleisch aus Brasilien ist nach Einschätzung des Bundesagrarministeriums nicht nach Deutschland importiert worden.

Ein Sprecher sagte in Berlin, ihm lägen keine Informationen vor, dass verdorbene Ware in die Bundesrepublik gelangt sei. In Brasilien sollen mehrere Firmen Gammelfleisch umetikettiert und mit Chemikalien bearbeitet haben. Gegen die Unternehmen verhängte die Regierung in Brasilia ein Exportverbot. Die EU hatte gestern Abend erklärt, Lieferungen der 21 unter Verdacht stehenden Fleischproduzenten würden abgewiesen und zurückgeschickt. Brasilien ist der weltgrößte Exporteur von Rindfleisch.