Die Bundesregierung wird dem türkischen Präsidenten Erdogan einen Auftritt vor Landsleuten in Deutschland am Rande des G20-Gipfels verwehren. Das hat nun auch Außenminister Gabriel (SPD) bestätigt. Die Opposition hatte eine klare Haltung gefordert.

Außenminister Gabriel sagte, man werde der Türkei mitteilen, dass ein Auftritt Erdogans in Deutschland nicht möglich sei. Nach der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung könne die Regierung dies tun, betonte der SPD-Politiker während eines Besuchs in Russland. Angesichts der Konfliktlage mit der Türkei passe ein öffentlicher Auftritt Erdogans derzeit nicht in die politische Landschaft. Zudem gebe es während des G20-Gipfels nicht genügend Polizeikräfte, um eine solche zusätzliche Veranstaltung zu sichern.



Zuvor hatte bereits ein Regierungssprecher in Berlin erklärt, es sei eine abgestimmte Haltung, dass es drei Monate vor der Bundestagswahl keine Auftritte von Nicht-EU-Politikern in Deutschland geben solle.



Der CDU-Politiker Wellmann nannte es im Deutschlandfunk eine Provokation, dass der türkische Präsident überhaupt einen Auftritt in Deutschland beantragt habe. Er warf Erdogan vor, für ein undemokratisches System werben zu wollen. Die Sicherheitslage während des G20-Gipfels in Hamburg sei ohnehin angespannt, betonte Wellmann. "Hier noch Öl ins Feuer zu gießen und seine Landsleute aufzuwiegeln, ist ganz und gar unmöglich und schlichtweg unerwünscht aus unserer Sicht."



Die Opposition hatte die Regierung zu einer klaren Haltung aufgefordert. Die Verantwortung für eine Absage an Erdogan dürfe nicht wieder auf die Kommunen und die Feuerwehren abgeschoben werden, erklärte Linken-Fraktionsvize Hänsel.