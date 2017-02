Gabriel habe die Chance, mit seiner Reise etwas zu bewirken. Es gebe Kräfte in der Administration und der Verwaltung in den USA, die wüssten, was sie an Europa haben, sagte Clüver. Das gelte für viele militärische Fragen, aber auch für wirtschaftliche. Trump habe sich auf das Credo "America first" festgelegt - also müsse Gabriel nun Gegenargumente liefern. BMW beispielsweise stelle 70.000 Arbeitsplätze in den USA bereit, sagte sie mit Blick auf die von Trump angedrohten Strafzölle auf deutsche Autos und der gleichzeitigen Versprechen für neue Jobs.

Wie stark die Exklusionspolitik Trumps weiter verfängt, hänge derweil auch von der weltpolitischen Lage ab, sagte Clüver. "Sie gewinnt an Auftrieb, wenn es einen Anschlag gibt. Dann würden sich Rhetorik und Politik verschärfen."

Das vollständige Interview können Sie in kürze hier nachlesen.