Bundesaußenminister Steinmeier: "Krisen auch im nächsten Jahr"

Frank-Walter Steinmeier (SPD)

Bundesaußenminister Steinmeier geht auch für das neue Jahr von einer angespannten Weltlage aus.

Es werde eine Generationenaufgabe, für diese chaotische Welt eine neue Ordnung zu finden, sagte Steinmeier der "Nordwest-

Zeitung". Er sprach von einer gefährlichen, neuen

Unübersichtlichkeit. Die internationale Ordnung sei weit weniger gefestigt, und die Krisen seien näher an Deutschland herangerückt.



Steinmeier verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Konflikte in der Ukraine, in Syrien und Libyen sowie im Irak, im Jemen und im Südsudan.