Bundesbank-Gewinneinbruch Schäuble befürchtet kein Minus im Haushalt

Bundesbank und EZB (picture alliance / dpa /Boris Roessler)

Bundesfinanzminister Schäuble befürchtet trotz des Milliardenausfalls durch den gesunkenen Bundesbank-Gewinn kein Minus im laufenden Haushalt.

Zwar ergebe sich eine Mindereinnahme von 2,1 Milliarden Euro, sagte ein Sprecher in Berlin. Aus heutiger Sicht sei aber nicht erkennbar, dass der Etat deshalb ins Minus geraten könnte. Zuvor war bekannt geworden, dass die Bundesbank in diesem Jahr nur knapp 400 Millionen Euro an den Bund überweist. Geplant hatte Schäuble mit 2,5 Milliarden Euro.