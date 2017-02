Bundesbank Goldreserven aus dem Ausland früher als geplant verlagert

Goldbarren der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen) (picture alliance / dpa / Bundesbank)

Die Bundesbank schließt die Verlagerung ihrer Goldreserven aus dem Ausland deutlich früher ab als geplant.

Das Vorstandsmitglied Thiele sagte in Frankfurt am Main, die Umlagerung der Goldreserven werde in diesem Jahr mehr als drei Jahre vor dem Termin umgesetzt. Nach öffentlichem Druck hatte die Bundesbank vor vier Jahren angekündigt, bis spätestens Ende 2020 mindestens die Hälfte der deutschen Goldreserven von derzeit knapp 3.400 Tonnen im Inland aufzubewahren. Sie befinden sich in New York und in Paris.