Das Bundesbank-Vorstandsmitglied Thiele hat die Einführung einer staatlichen Kryptowährung im Euroraum vorerst ausgeschlossen.

Digitales Zentralbankgeld analog zu Bargeld sei momentan nicht in Sicht, sagte er der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag". Wie zuvor bereits Bundesbank-Präsident Weidmann warnte Thiele vor Spekulationen mit Bitcoins. Es gebe in diesem Zusammenhang eine rasante Wertentwicklung, die das Risiko eines rasanten Verlusts berge. Auch der Präsident der Finanz-Aufsicht Bafin, Hufeld, warnte Privatanleger vor Bitcoins. Gestern war die Krypto-Währung zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent abgestürzt.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.