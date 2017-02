Bundesbank Weniger Gewinn führt zu Milliarden-Loch im Etat des Bundes

Bundesbank und EZB (picture alliance / dpa /Boris Roessler)

Der Bundesbank überweist wegen einer höheren Risikovorsorge

Wie das Geld-Institut in Frankfurt am Main mitteilte, wurde im vergangenen Jahr einen Überschuss von einer Milliarde Euro erwirtschaftet, nachdem dieser 2015 noch 3,2 Milliarden Euro betragen hatte. Geänderte Regeln für Pensionsrückstellungen führten jetzt allerdings dazu, dass lediglich 400 Millionen Euro an den Bund abgeführt werden könnten.



Die Regierung hatte in ihrem Etat einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro eingeplant. Somit entsteht eine Lücke von 2,1 Milliarden Euro.