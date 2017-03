Die Bundesregierung hat die staatliche Förderung für den umstrittenen islamischen Dachverband Ditib vorerst gestoppt.

Das Familienministerium in Berlin bestätigte eine entsprechende Meldung des "Hamburger Abendblatts". Demnach wurden rund eine Million Euro für drei Projekte von Ditib in diesem Jahr auf Eis gelegt. Ein Sprecher sagte, man wolle Klarheit darüber, ob Ditib auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung stehe. Dem Dachverband wird unter anderem vorgeworfen, in Spitzelaktivitäten gegen türkische Regierungskritiker verwickelt zu sein.



Ditib ist mit rund 900 Moscheen der größte Moscheeverband in Deutschland. Die Imame werden von der türkischen Religionsbehörde entsandt.