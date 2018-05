Der Bundesfinanzhof hat eine Regelung von 1961 außer Kraft gesetzt, wonach auf Steuernachforderungen ein Zinssatz von sechs Prozent im Jahr zu zahlen ist.

Wie das höchste deutsche Steuergericht in München mitteilte, gibt es Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. In der Begründung ist angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase von einer "realitätsfernen Bemessung" des Satzes die Rede. Die Vollziehung für Nachzahlungszinsen ab dem Jahr 2015 wird deshalb gestoppt. Dem BFH zufolge muss nun der Gesetzgeber prüfen, ob die Höhe der Zinsforderung gesenkt werden muss.



(Az. IX B 21/18)

