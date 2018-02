Deutschland und Frankreich wollen nach den Worten von Bundesfinanzminister Altmaier bis Jahresende eine Initiative zur Angleichung der Bemessungsgrundlage für Unternehmenssteuern vorlegen.

Nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel zeigte sich Altmaier zuversichtlich, noch in diesem Jahr eine Verständigung in dieser Frage zu erzielen. Andere Staaten könnten sich einer solchen bilateralen Vereinbarung anschließen. Die EU-Kommission hat im Kampf gegen Steuervermeidung bereits vor geraumer Zeit ein neues System zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen vorgelegt. Es sieht zwar keine einheitlichen Sätze vor, legt aber verbindlich fest, wie der zu besteuernde Betrag errechnet wird. Einigungen in fiskalischen Angelegenheiten gelten als besonders schwierig, da sämtliche EU-Staaten zustimmen müssen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.