Bundesfinanzminister Schäuble hat dazu aufgerufen, die Kluft zwischen armen und reichen Ländern zu schließen.

Nur so seien langfristige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, sagte der CDU-Politiker am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Bleibe die Lücke, würden populistische Parteien und Demagogen an Bedeutung gewinnen. Schäuble warnte, dies würde zu einer wachsenden Instabilität überall in der Welt führen.



Der Bundesfinanzminister warb dafür, den afrikanischen Kontinent voranzubringen. Dieser habe ein gewaltiges Wachstumspotential. Er ergänzte, eine tiefergehende Kooperation mit Afrika sei eines der Kernziele Deutschlands für die G20-Präsidentschaft.