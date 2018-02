Das Ärztebewertungsportal Jameda muss die Daten einer Kölner Hautärztin vollständig löschen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und gab damit der Dermatologin recht, die in den Vorinstanzen noch unterlegen war. Zur Begründung hieß es, das Grundrecht der Frau auf informationelle Selbstbestimmung wiege in diesem Fall schwerer als das Recht von Jameda auf Meinungs- und Medienfreiheit.



Jameda habe die für Bewertungsportale gebotene Neutralität verlassen, weil es mit seinem Geschäftsmodell die für Werbung bezahlenden Ärzte begünstige. Diese werden in einem "Premium-Paket" auf dem Portal ohne Konkurrenz in deren Umgebung angezeigt.



Jameda-Geschäftsführer Weiß teilte nach dem Urteilsspruch in Karlsruhe mit, dass sich das Portal weiterhin für vollständige Arztlisten einsetze. Die Anzeigen auf Arztprofilen, die Grund für das Urteil waren, habe man nach den Vorgaben des BGH mit sofortiger Wirkung entfernt.



Anlass der Klage waren mehrere schlechte Bewertungen, deren Beanstandung durch die Ärztin erst nach Einschaltung eines Anwalts zur Löschung führte. Ihre Gesamtnote stieg danach von 4,7 auf 1,5. Auf Jameda können Patienten etwa 275.000 Ärzte und "andere Heilberufler" mit Schulnoten bewerten.



(Az.: VI ZR 30/17)

