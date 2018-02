Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird sein Urteil zum Berliner Raser-Fall am 1. März sprechen.

In dem Verfahren geht es um die bundesweit erste Verurteilung von zwei Rasern wegen Mordes. Der BGH muss klären, ob die verurteilten Autofahrer den Tod eines Unbeteiligten im rechtlichen Sinn billigend in Kauf nahmen. Nur dann hätten ihre Verurteilung wegen Mordes Bestand. Die Verteidiger forderten vor dem BGH, die verhängten Urteile wegen mehrerer Rechtsfehler aufzuheben.



Die beiden Männer hatten sich vor zwei Jahren ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin geliefert. Dabei war ein Unbeteiligter ums Leben gekommen. Das Berliner Landgericht verurteilte die beiden Autofahrer zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Gegen die Urteile hatten die Männer Revisionen eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.