Der Bundesgerichtshof hat die Klage eines Mannes abgewiesen, der vor acht Jahren auf einem schneeglatten Bürgersteig in München gestürzt war.

Er hatte die Eigentümerin des Grundstücks an dem entsprechenden Gehwegabschnitt auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Die Karlsruher Richter entschieden, dass die Räum- und Streupflicht an der Grundstücksgrenze ende. Damit hielten sie an der gängigen Rechtsprechung fest. Auf dem öffentlichen Gehweg ist die Stadt München zuständig. Diese hatte nicht auf der kompletten Breite, sondern mittig auf einem etwa 1 Meter 20 breiten Passierstreifen den Schnee geräumt. Auch dies sei zulässig und ausreichend, urteilte der Bundesgerichtshof.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.