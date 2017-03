Der Bundesgerichtshof will heute die Frage klären, ob Eltern ihre Kinder vor Gericht verraten müssen oder nicht.

Es geht um einen Fall aus München, bei dem illegal Musik aus dem Internet geladen wurde. Die Eltern sollen deshalb rund 3.500 Euro Schadenersatz und Abmahnkosten zahlen. Sie streiten aber ab, mit der Sache zu tun zu haben und geben an, dass ihre drei volljährigen, aber damals noch zu Hause lebenden Kinder mit ihren eigenen Computern jederzeit das Familien-WLan nutzen konnten. Vor Gericht hatten die Eltern auch ausgesagt, sie wüssten, wer von den dreien den illegalen Musikdownload durchgeführt habe - nannten aber den Namen nicht.



Den Richtern in München reichte diese Aussage nicht aus, sie hielten die Strafzahlung aufrecht. Dagegen wehren sich die Eltern in Karlsruhe. Ob heute schon ein Urteil gesprochen wird, ist noch ungewiss.