Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil gegen die IS-Anhängerin Safia S. wegen des versuchten Mordes an einem Polizisten bestätigt.

Die heute 18-Jährige muss nun die sechs Jahre Jugend-Haftstrafe verbüßen, die das Landgericht Celle ihr auferlegt hatte. Der Bundesgerichtshof sah ihre Verurteilung wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung als gerechtfertigt an.



Safia S. hatte im Februar 2016 im Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer auf einen Polizisten eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die Anwälte von Safia S. hatten Berufung eingelegt und diese damit begründet, die Schülerin habe nicht im Namen des IS gehandelt.



Auch das Urteil gegen einen jugendlichen Mitwisser bestätigten die Bundesrichter. Safia S. habe ihm gesagt, einen Anschlag in Deutschland ausüben zu wollen. Dies habe er nicht angezeigt. Er muss für zweieinhalb Jahre in Jugendhaft.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.