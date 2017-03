Die Bundesregierung will an dem Ziel festhalten, keine neuen Schulden zu machen.

Dies geht aus den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2018 hervor, die in Berlin bekannt wurden. Nach den Planungen von Finanzminister Schäuble wird der Etat Ausgaben in Höhe von rund 335 Milliarden Euro vorsehen, das ist eine Steigerung von 1,9 Prozent. Die Verteidigungsausgaben sollen dem Entwurf zufolge in den kommenden Jahren um durchschnittlich vier Prozent pro Jahr steigen. Auch die Mittel für humanitäre Hilfe, Sicherheit sowie Bildung, Verkehr und Soziales werden aufgestockt. Das Kabinett will die Eckwerte für den Haushalt in der kommenden Woche verabschieden. Wegen der Bundestagswahl Ende September wird der Etatentwurf allerdings nicht mehr vom aktuellen Parlament beschlossen.