Bundesfinanzminister Scholz hat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 in den Bundestag eingebracht. Der SPD-Politiker sagte zum Auftakt der Debatte in Berlin, die Finanzpolitik sei solide, sozial gerecht und zukunftsorientiert. Die AfD warf der Bundesregierung vor, finanzielle Belastungen zu verschweigen.

Scholz erklärte, die Devise sei: Mehr Investitionen ohne neue Schulden. Es gebe viele Gründe, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Dennoch sei die Stimmung vielerorts eine andere, betonte der Minister. Der wachsende Wohlstand müsse deshalb bei allen ankommen.



Als Herausforderungen nannte Scholz unter anderem den demografischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung. Die Menschen in Deutschland müssten ein gutes Leben führen können, auch wenn sie nicht Jura oder Medizin studierten oder Apps programmieren könnten. Scholz wies zudem auf die Bedeutung der Europäischen Union für Deutschland hin. Nur gemeinsam könnten die EU-Staaten auf Augenhöhe zu Mächten wie China sein.



AfD spricht von Irreführung



Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der AfD-Abgeordnete Boehringer, warf der Bundesregierung Irreführung vor. Umfangreiche finanzielle Belastungen etwa durch die Euro-Rettung seien im Haushalt nicht dargestellt. Die Regierung habe deshalb keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, auch wenn sie das immer wieder medienwirksam behaupte, erklärte Boehringer.



Für das laufende Jahr sind Ausgaben von insgesamt 341 Milliarden Euro vorgesehen. Dem stehen Einnahmen in gleicher Höhe entgegen. Bis Freitag berät der Bundestag über den die Einzeletats der Ministerien.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.