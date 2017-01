Bundeshaushalt Offenbar wieder Milliarden-Überschuss

Bundesfinanzminister Schäuble will keine neuen Schulden machen. (dpa / Nicolas Armer)

Der Bundeshaushalt wird Agenturberichten zufolge auch für 2016 wieder einen Überschuss in Milliardenhöhe aufweisen.

In Koalitionskreisen ist demnach von einem einstelligen Milliardenbetrag die Rede. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet einen Überschuss zwischen fünf und sieben Milliarden Euro. Die offiziellen Zahlen will das Bundesfinanzministerium morgen bekanntgeben. - Die Nachricht löst aber schon jetzt Diskussionen über die Verwendung des Geldes aus. Linken-

Parteichefin Kipping forderte, die zusätzlichen Mittel in kostenlose Mittagessen an Kitas und Schulen zu investieren. Der Bund der Steuerzahler drängte auf einen sofortigen Abbau des Solidaritätszuschlags.