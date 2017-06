Wahlgeschenken haftet immer ein fader Beigeschmack an. Das gilt auch für in Aussicht gestellte Steuersenkungen. Versprochen werden Wohltaten, die Politiker mit fremdem Geld – dem der Steuerzahler – finanzieren, was dann einem fragwürdigen Überbietungswettbewerb á la "Wer bietet mehr" Tür und Tor öffnet.

Das Blaue vom Himmel zu versprechen kostet ja erst einmal nichts. Außer vielleicht hinterher die eigene Glaubwürdigkeit. Aber was schert die Geschwätzigkeit von gestern. So gesehen könnte es diesmal im Wahlkampf anders laufen, wohltuend anders.

Denn nun, mit dem Haushaltsentwurf für 2018 und der Finanzplanung bis 2021, hat Wolfgang Schäuble allen Wählern – und eben auch allen Politikern – ein realistisches Zahlentableau darüber geliefert, was nach der Wahl in puncto Steuersenkung verantwortbar, aber eben auch – und das muss dick unterstrichen werden – geboten ist.

Die schwarze Null steht

Zuerst ist dabei festzuhalten: Dem Staat geht es gut, sehr gut sogar. Da mögen Flüchtlinge weiter zu versorgen sein, da müssen Energiekonzernen mal eben über sieben Milliarden Euro an Steuern erstattet werden, da werden Investitionen, Ausgaben für Verteidigung ebenso wie für Entwicklungshilfe oder Forschung und Bildung hochgefahren – und immer noch steht die schwarze Null und immer noch gibt es noch mehr Luft im Bundeshaushalt der kommenden Jahre, Luft, um endlich Steuern zu senken.

15 Milliarden Euro Entlastung pro Jahr – das ist der Spielraum – sagt Wolfgang Schäuble. Und er sagt es schon seit über einem halben Jahr.

Hinzu käme ab 2020 die schrittweise Abschaffung des Soli, der dem Bund allein jährlich um die 16 Milliarden Euro in die Kasse spült. Sollte der Soli in zehn Schritten abgeschmolzen werden, kämen also jährlich 1,6 Milliarden Euro zu den 15 Milliarden hinzu, wären es nur vier Schritte, kämen jährlich 4 Milliarden Euro oben drauf. Ähnlich würde der Alternativvorschlag der SPD wirken, die zunächst nur Geringverdiener vom Soli befreien möchte und Gutverdiener zwei oder vier Jahre später.

Unrealistische Verlockungen

Über all das, über die Frage, wie oder in welchen Schritten der Soli abgeschafft wird, kann nun trefflich, aber eben auch auf der Basis halbwegs objektiver Zahlen bis zum 24. September gestritten werden. Jeder Wähler weiß: Alles, was darüber hinaus ins Schaufenster gestellt wird, etwa die 30 Milliarden Euro, die der unverbesserlichen Steuersenkungspartei FDP vorschweben, ist unrealistisch. Umgekehrt gilt aber auch: Die 15 Milliarden Euro plus Soli an Steuerentlastung müssen nach der Wahl kommen, sie sind das Minimum, da sind sich Union und SPD sogar einig.

Die Unterschiede liegen im Detail: Die SPD denkt stärker an untere Einkommen und will höhere Einkommen sogar stärker zur Kasse bitten. Die Union hat sich bekanntlich noch nicht endgültig festgelegt, aber absehbar ist: Die Union denkt eher an Entlastung für alle. Die SPD dagegen auch an Umverteilung. Zumindest ein bisschen.

Länder machen sich einen schlanken Schuh

Dabei wird es nach der Wahl im September noch zu einer ganz anderen Stunde der Wahrheit kommen, dann, wenn es um die Frage geht, ob auch die Länder die Steuersenkungen mittragen. Bisher machen sie sich einen schlanken Schuh, schieben immer die Abschiebung des Soli in den Vordergrund, wissend, dass dies nur den Bund träfe, aber nicht sie, denn der Soli geht zu 100 Prozent an den Bund.

Änderungen am Steuertarif, also da, wo es um die jährliche Entlastung der Bürger um 15 Milliarden Euro geht, träfen dagegen den Bund nur mit 43,5 Prozent. Weitere 43,5 Prozent an Mindereinnahmen müssten die Länder und die letzten 15 Prozent die Kommunen tragen.

Wer sich nun aber an das Finanzgeschacher der letzten Jahre erinnert, an den Streit über Flüchtlingskosten oder das Hickhack um den neuen Länderfinanzausgleich, dem kommen Zweifel, ob Beschlüsse über Steuersenkungen nach der Wahl wirklich nur noch Formsache sind. Viel spricht dafür, dass die Länder wieder die Hand aufhalten und nach Kompensation durch den Bund rufen werden. Gerechtfertigt ist das allerdings nicht, denn sie profitieren von der aktuellen Geldschwemme in den Staatskassen genauso wie der Bund. Deshalb stehen auch die Länder in der Pflicht, ihren Bürgern endlich etwas zurück zu geben.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.