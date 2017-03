Für den nächsten Bundestag wird Wolfgang Schäuble wieder kandidieren. Ob er danach noch einmal Finanzminister wird, ist offen, das haben die Wähler in der Hand. Aber Schäuble wäre nicht Schäuble, würde er nicht versuchen, sein politisches Markenzeichen der letzten Jahre auch in die nächste Wahlperiode hinüber zu retten.

Für weitere vier Jahre, im Haushalt 2018 und in der Finanzplanung bis 2021, steht in der Rubrik Neuverschuldung eine Null. Das ist Messlatte und Botschaft zugleich: Wer will, kann auch in den nächsten Jahren ohne neue Schulden auskommen. Und wer das nicht will, steht automatisch als haushaltpolitisch unzuverlässiger Kantonist da, als jemand, der – anders als Schäuble natürlich – eben nicht mit Steuergeld umgehen kann.

51 Cent von jedem Euro werden für Sozialleistungen ausgegeben

Das zielt zum einen auf einen möglichen sozialdemokratischen Finanzminister unter Martin Schulz, es zielt aber genauso in Richtung CSU. Sie liebäugelt – und das ist nur ein Beispiel für laxen Umgang mit öffentlichem Geld - mit einer abermaligen Ausweitung der Mütter-Rente – und das in einer Zeit, in dem beim Staat von jedem Euro, den er ausgibt, über die Hälfte – genau gut 51 Cent – schon für Sozialleistungen ausgegeben werden. Mehr ist einfach nicht zu verantworten, es sei denn man will jeglichen Gestaltungsspielraum verlieren. Das droht bei einem "Weiter-so-wie-bisher" ohnehin.

Es wird immer schwieriger, das weltweit fast einzigartige Kunststück eines ausgeglichenen, ja sogar Überschüsse ausweisenden Staatshaushalts zu wiederholen. Denn die Ansprüche wachsen – weil wir immer älter werden, weil Bedrohungen im inneren wie im äußeren zunehmen, weil sich das Klima wandelt, weil wir bei Straßen und Brücken zu lange mit Instandhaltungen gewartet haben, weil wir mit der Digitalisierung eine weitere industrielle Revolution erleben. All das sorgt tendenziell für höhere Ausgaben.

Maßhalten bei den Ausgaben als oberstes Prinzip

Da bleibt als Antwort nur das Prinzip Nachhaltigkeit. Das Vorbild für diese Art von Finanzpolitik hat diese schwarz-rote Koalition selbst geliefert. Vor drei Jahren, bei Abschluss des Koalitionsvertrages, beschränkte sie sich auf das Notwendige und beschloss ansonsten: Weitere Ausgaben werden nur dann getätigt, wenn mehr Einnahmen als erwartet in die Staatskasse gespült werden sollten. Genau so kam es.

Deshalb war es unter anderem möglich, mehr Geld für Investitionen bereit zu stellen. Es war sogar möglich, in einem einmaligen Akt der Humanität eine Million Flüchtlinge aufzunehmen, ohne dass die damit verbundenen Mehrausgaben – immerhin 20 Mrd. Euro im Jahr – an anderer Stelle gestrichen oder gekürzt oder durch neue Schulden finanziert werden mussten.

Entlastung der Steuerzahler ist überfällig

Das Prinzip, das Finanzierbare zu beschließen, und alles weitere unter Finanzierungsvorbehalt zu stellen hat sich bewährt, deshalb sollte es dabei bleiben. Der einzige Unterschied zu 2013: Wenn erneut mehr Geld als erwartet in der Staatskasse klingeln sollte, sind nächstes Mal die Steuerzahler dran. Deren Entlastung ist überfällig.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.