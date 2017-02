Bundesinnenministerium Etwa 14.500 Asylsuchende im Januar

Flüchtlinge warten am Bahnhof in Schönefeld auf ihre Weiterfahrt zur Unterkunft mit Bussen. (dpa-Bildfunk / Patrick Pleul)

In Deutschland sind im Januar nach Angaben der Bundesregierung rund 14.500 Flüchtlinge angekommen.

Wie das Innenministerium mitteilte, waren es im Vergleichsmonat vor einem Jahr mit 90.000 mehr als sechs mal so viele. Die meisten der neuen Asylbewerber stammen aus Syrien, dem Irak und Eritrea.



Bundeskanzlerin Merkel will die Länder zu einer schnelleren Abschiebung und Rückführung von Migranten bewegen. Beim morgigen Treffen mit den Ministerpräsidenten will Merkel nach übereinstimmenden Medienberichten unter anderem eine zentrale Einrichtung vorschlagen, die Sammelabschiebungen koordinieren soll. Die Bundesregierung hatte wiederholt beklagt, dass einige Länder die Beschlüsse zu Rückführungen nicht umsetzen.