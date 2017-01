Bundesinnenministerium "Für AfD insgesamt keine verfassungsfeindlichen Hinweise"

Wiederholt in der Diskussion: Die Partei "Alternative für Deutschland". (imago / Lars Berg)

Der Verfassungsschutz in Deutschland sieht derzeit keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen der AfD.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, die Behörden prüften fortlaufend mögliche Anhaltspunkte anhand öffentlich verfügbarer Informationen. Für die Gesamtpartei sei eine verfassungsfeindliche Bestrebung nicht festgestellt worden. Allerdings würden Einzelpersonen in der AfD beobachtet, falls diese in anderen extremistischen Bereichen auffällig geworden seien, etwa durch Bezüge zu rechtsextremen Organisationen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, lehnt eine Überwachung der Partei bislang wegen fehlender Voraussetzungen ab.



Gefordert wurde dies zuletzt unter anderem von SPD-Chef Gabriel und Baden-Württembergs CDU-Innenminister Strobl. Anlass waren umstrittene Äußerungen des AfD-Politikers Höcke zum Umgang Deutschlands mit dem Gedenken an den Holocaust.