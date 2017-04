Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erhält zunehmend Anfragen von Menschen, die Mittel zur Sterbehilfe beantragen.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Anfang März. Demnach darf unheilbar Kranken in extremen Einzelfällen der Zugang zu todbringenden Medikamenten nicht versagt werden. Nach Recherchen des "Tagesspiegels" haben sich inzwischen zwölf Personen an das Bundesinstitut gewandt und um tödliche Medikamente gebeten. Bisher wurde allerdings noch in keinem Fall entschieden. Das Institut will dies erst auf Grundlage der schriftlichen Urteilsbegründung tun, die noch nicht vorliegt.