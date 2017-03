Die Wohnungsmieten in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen.

Im Durchschnitt legten sie um fast fünf Prozent auf 7,7 Euro pro Quadratmeter zu. Dies gab das Bundesinstitut für Stadtforschung in Berlin bekannt. Besonders hoch war die Steigerung mit 6,3 Prozent in den Großstädten. Die teuerste Stadt für Menschen auf Wohnungssuche ist weiterhin München, gefolgt von Frankfurt am Main und Stuttgart. Am niedrigsten sind die Mieten in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen und Wunsiedel in Bayern.