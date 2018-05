Die Einsetzung einer Kommission zur Zukunft der Kohlekraftwerke ist erneut verschoben worden.

Der geplante Beschluss wurde überraschend wieder von der Tagesordnung des Bundeskabinetts genommen. Aus Regierungskreisen hieß es, in der Sache sei man sich einig, es habe organisatorische Gründe für die Verschiebung gegeben.



Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis Ende 2018 ein Datum für den Kohleausstieg festlegen. Außerdem geht es um Perspektiven für neue Arbeitsplätze in den besonders betroffenen Braunkohlerevieren in der Lausitz und im Rheinland.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.