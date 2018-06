Das Bundeskabinett befasst sich heute in Berlin unter anderem mit Fragen der Arbeits- und Klimapolitik.

Beraten wird der Entwurf für ein Gesetz zur Rückkehr von Teil- in Vollzeit. Der in der Union lange kritisierten Vorlage zufolge soll in Unternehmen ab 45 Mitarbeitern das Recht auf befristete Teilzeit gelten. Die Ministerrunde berät zudem über den Klimaschutzbericht 2017. Deutschland dürfte demnach sein Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, deutlich verfehlen. Schließlich befasst sich das Kabinett mit einer Verordnung zur Reform der Pflegeausbildung.

