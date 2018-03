Das Bundeskabinett hat die Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen beschlossen. Darunter sind die drei wichtigsten Missionen der deutschen Streitkräfte in Mali, in Afghanistan und im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien. Der Bundestag muss noch darüber entscheiden, eine Zustimmung gilt als sicher.

Der Ausbildungseinsatz im Irak zur Unterstützung des Kampfes gegen die Terrororganisation Islamischer Staat soll auf das ganze Land ausgeweitet werden. Deutsche Soldaten sollen irakischen Ausbildern Spezialkenntnisse etwa im Entschärfen von Sprengfallen und dem Bombenräumen beibringen und damit bei der Stabilisierung des gesamten Landes helfen.



Die Beseitigung von Blindgängern und Sprengkörpern gilt als Voraussetzung dafür, dass Menschen in schwer zerstörte Städte wie Mossul zurückkehren können. Die Ausbildungsmission der Bundeswehr in den Kurdengebieten im Nordirak für die Peschmerga läuft dagegen aus, es sollen aber Trainingseinsätze möglich bleiben.



Das neue Mandat soll eine Obergrenze von 800 Soldaten haben. Wie viele Bundeswehr-Soldaten künftig im Zentralirak eingesetzt werden, ist bisher unklar. Die Aufklärungsflüge deutscher "Tornado"-Flieger von Jordanien aus werden fortgesetzt.



In Afghanistan will die Bundesregierung die Obergrenze des deutschen Kontingents von 980 auf 1.300 Soldaten anheben. Dort gilt die Sicherheitslage als zunehmend schlechter. Vor allem im Norden des Landes soll die Bundeswehr künftig mehr Präsenz zeigen.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte im ARD-Fernsehen, es gelte, den Irak zu einem stabilen Land zu machen. Mit Blick auf Afghanistan ergänzte die CDU-Politikerin, die deutsche Armee brauche einen langen Atem. Um weiter voranzukommen, seien auch Reformen bei der Regierung dort nötig.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.