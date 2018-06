Das Bundeskabinett hat auch einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn auf den Weg gebracht, durch den gesetzlich Krankenversicherte entlastet werden sollen.

In Zukunft soll der Zusatzbeitrag von durchschnittlich einem Prozent wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Seit dem Jahr 2005 hatten die Versicherten diesen zusätzlichen Beitrag allein finanziert. Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung wieder zur sogenannten Beitragsparität zurückkehren. Die Versichterten sollen dadurch um knapp sieben Milliarden Euro jährlich entlastet werden.



Außerdem sieht der Gesetzentwurf weitere Erleichterungen für Kleinselbstständige vor. Für sie soll der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Krankenkasse auf gut 170 Euro pro Monat halbiert werden. Zusätzlich sollen die Krankenkassen milliardenschwere Finanzrücklagen abbauen und so für eine weitere Entlastung der Beitragszahler sorgen.

