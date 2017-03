Deutschland will sich künftig verstärkt für den Schutz von Frauen einsetzen.

Am heutigen Internationalen Tag der Frau stimmte das Bundeskabinett der Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention des Europarats zu. Mit der noch ausstehenden Ratifizierung verpflichtet sich die Bundesregierung, die Gleichstellung von Mann und Frau zu stärken und das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben zu sichern.



Zudem zog das Kabinett eine positive Zwischenbilanz der im Mai 2015 beschlossenen Frauenquote. Ministerin Schwesig sagte, die Quote wirke, allerdings bewege sich auf der Vorstandsebene von Unternehmen noch zu wenig. Hier müsse man über Nachbesserungen am Gesetz nachdenken.