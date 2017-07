Das Bundeskabinett will am Vormittag den dritten Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland verabschieden.

Auch der Wohngeld- und Mietenbericht 2016 stehen auf der Tagesordnung. Sie enthalten eine Bestandsaufnahme über die Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes in den vergangenen vier Jahren. Zudem geht es darum, welche Anstrengungen erforderlich sind, um neuen bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Bundesbauministerin Hendricks schätzt, dass in den kommenden Jahren jeweils 350.000 neue Wohnungen entstehen müssten, um den Bedarf zu decken.