Das Bundeskabinett will heute den neuen Armuts- und Reichtumsbericht beschließen.

Nach monatelangen Verzögerungen hatten sich Kanzleramt und Bundesarbeitsministerin Nahles, SPD, Ende März auf eine Fassung geeinigt. Nahles wertet die Analyse als Beleg für eine wachsende soziale Spaltung der Gesellschaft, die das Vertrauen in die Demokratie zu untergraben drohe.



Ferner geht es in der Ministerrunde um eine Kürzung des Kindergeldes für EU-Ausländer. Wenn die betroffenen Kinder nicht in Deutschland leben, sollen sich die Zahlungen an den Lebenshaltungskosten im jeweiligen Heimatland orientieren. Allerdings will das Kabinett nur Eckpunkte beschließen. Ein Gesetz soll erst dann ausgearbeitet werden, wenn juristische Fragen geklärt sind.