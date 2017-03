Die Bundesregierung hat die Rehabilitierung homosexueller Männer auf den Weg gebracht, die nach 1945 in Deutschland verurteilt wurden.

Das Kabinett verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Maas, SPD. Vorgesehen sind Entschädigungen von 3.000 Euro pro Urteil sowie 1.500 Euro für jedes Jahr Haft. Wie viele Betroffene noch leben, ist unklar. Mehr als 50.000 Männer wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auf Grundlage des Paragrafen 175 verfolgt. Der Paragraf wurde 1994 abgeschafft, in der DDR bereits 1968.



Das Kabinett billigte heute außerdem eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Mali bis Mai 2018 sowie die Verlängerung der deutschen Beteiligung am Einsatz gegen Piraten vor der Küste Somalias.