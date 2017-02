Bundeskabinett Schärfere Abschieberegeln gebilligt

Bundesinnenminister de Maizière in der Kabinettssitzung. (dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Die Bundesregierung will abgelehnte Asylbewerber künftig schneller und konsequenter abschieben.

Das Kabinett in Berlin verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf. Er ermöglicht es den Sicherheitsbehörden, einen längeren Ausreisegewahrsam anzuordnen. Zudem ist vorgesehen, die Bewegungsfreiheit jener Asylsuchender zu beschränken, die über ihre Identität täuschen.



Die Ministerrunde billigte ferner einen Gesetzentwurf, um den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verschärfen. In einem elektronischen Transparenzregister können Behörden - und auf Antrag auch Privatpersonen - Informationen über Hintermänner und Nutznießer von Firmen, Trusts und Vereinigungen einholen. - Außerdem beschloss das Kabinett eine Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Somalia bis 2018.