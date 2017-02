Bundeskabinett Schärfere Abschieberegeln gebilligt

Bundesinnenminister de Maizière in der Kabinettssitzung. (dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Abgelehnte Asylbewerber sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig schneller und konsequenter abgeschoben werden.

Das Kabinett in Berlin verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf. Zudem soll die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden beschränkt werden, die ihre wahre Herkunft verschleiern. Um ihre Identität klären zu können, sollen die Behörden künftig die Handydaten von Flüchtlingen auslesen dürfen. Die Linkspartei warf der Bundesregierung vor, bei der Vorbereitung schärferer Abschieberegeln mit falschen Zahlen zu operieren. Das Innenministerium suggeriere mit viel zu hohen Ausreisepflichtigen einen Handlungsdruck, sagte die Sprecherin der Linksfraktion, Jelpke. Bundesinnenminister de Maizière wies Kritik an dem Gesetzentwurf zurück. Wenn Ausreisepflichtige nicht freiwillig in ihre Heimat zurückkehrten, müsse die Abschiebung ein mögliches Mittel bleiben. CSU-Chef Seehofer bezeichnete die Novelle als unzureichend. Seine Partei würde sich nach wie vor wünschen, dass bereits an den Grenzen über Asylanträge entschieden werde. - Noch heute sollen etwa 50 Asylbewerber von München aus per Flugzeug in ihr Heimatland Afghanistan gebracht werden.