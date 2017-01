Bundeskabinett Zustimmung zu Gesetz über Lohngerechtigkeit

Das Bundeskabinett im vergangenen April (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Familienministerin Schwesig zur Lohngerechtigkeit gebilligt.

Geplant ist, dass in Unternehmen ab 200 Beschäftigten sowohl Männer als auch Frauen Auskunft darüber verlangen können, welcher Lohn für eine gleichartige Tätigkeit gilt. Firmen ab 500 Mitarbeitern müssen zudem regelmäßig darlegen, nach welchen Kriterien die Entgeltzahlung erfolgt. Das Kabinett billigte zudem die Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Irak und in Mali. In das afrikanische Land sollen Kampf- und Transporthubschrauber entsendet werden. Außerdem werden bis zu 350 zusätzliche Soldaten nach Mali geschickt.