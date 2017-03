Bundeskanzlerin Merkel hat den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Erdogan zurückgewiesen.

Die Äußerungen seien nicht zu rechtfertigen, sagte Merkel in Berlin. Besonders traurig sei, dass damit das unendliche Leid der NS-Opfer verharmlost werde. Mit Blick auf Auftritte türkischer Politiker in Deutschland betonte die Kanzlerin, diese seien innerhalb des geltenden Rechts möglich. Erdogan hatte nach der Absage von Wahlkampfreden einiger Minister von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen.



In der EU gibt es bei diesem Thema keine einheitliche Linie. Die Außenminister Österreichs und der Niederlande, Kurz und Koenders, erklärten bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel, dass sie solche Auftritte in ihren Ländern verhindern wollen. Dagegen verwies Bundesaußenminister Gabriel auf das Prinzip der freien Meinungsäußerung.