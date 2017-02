Seit gestern Abend steht fest: Deniz Yücel muss in Untersuchungshaft - und die kann in der Türkei bis zu fünf Jahre dauern. Yücel, der für die Zeitung "Die Welt" arbeitet, war vor etwa zwei Wochen festgenommen worden, nachdem er sich freiwillig bei der Polizei gemeldet hatte, um eine Aussage zu machen. Offenbar werden ihm Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen. Yücels Anwalt hat allerdings nach eigenen Angaben noch keinen Einblick in die Ermittlungsakten. Yücel hatte oft über den Kurdenkonflikt berichtet und vor Kurzem außerdem über Enthüllungen der türkischen Hackergruppe Redhack geschrieben. Dabei hatte Yücel auch aus E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak zitiert. Er ist der Schwiegersohn von Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Maas: Vorgehen ist "völlig unverhältnismäßig"

Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Bundesregierung werde sich nachdrücklich für eine faire und rechtsstaatliche Behandlung einsetzen und hoffe, dass der Journalist bald seine Freiheit zurückerlange. Die Bundesregierung erwarte, dass die türkische Justiz den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtige.

Justizminister Heiko Maas nannte das Vorgehen "völlig unverhältnismäßig". Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach von schwierigen Zeiten für die deutsch-türkischen Beziehungen. Der Fall werfe ein grelles Schlaglicht auf die Unterschiede, die beide Länder bei der Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze besäßen. Schon vor der Anordnung der Untersuchungshaft hatten rund 160 Abgeordnete aller Fraktionen des Bundestages an die türkische Justiz appelliert, Yücel freizulassen. Initiiert von Niels Annen (SPD) und Omnid Nouripour (Grüne) haben sie einen offenen Brief an den türkischen Botschafter in Berlin geschrieben. Darin rufen sie die Türkei auf, allen Journalisten freie Arbeit zu ermöglichen.

Mit @nouripour habe ich an den türkischen Botschafter geschrieben & die Freilassung von Deniz Yücel gefordert. https://t.co/CZN76Qavd4 — Niels Annen (@NielsAnnen) 24. Februar 2017

Yücel ist der erste deutsche Reporter, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Amnesty International erklärte, offenbar werde erneut ein Journalist wegen kritischer Artikel und unter Anwendung der Terrorgesetze beschuldigt.

Proteste in Berlin geplant

Heute ist in Berlin eine Protestkundgebung vor der türkischen Botschaft geplant. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Tom Koenigs, sagte im Deutschlandfunk, die Türkei trete unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung die Pressefreieheit und auch andere Menschenrechte mit Füßen. Jetzt, wo auch ein deutscher Staatsbürger in Haft sei, müsse die Bundesregierung, aber auch alle anderen, die mit der Türkei zu tun haben, ihre Stimme erheben. Die Entscheidung gegen Yücel sei ein politsches Urteil, mit dem die Türkei weit weggehe von menschenrechtlichen Standards.

Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten berichtet von einer bedrückenden Situation in der Türkei. Die Entscheidung habe ihn und viele Kollegen beklommen gemacht. Yücel habe gute Arbeit gemacht und das werde nun gegen ihn verwendet.

